Український стрілець-зенітник збив російський вертоліт Мі-24

Стрілець-зенітник 81 бригади ДШВ збив російський вертоліт Мі-24. Ворожа авіація летіла бомбити Луганщину.

Сьогодні, 12 травня, стрілець-зенітник 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України виявив групу з чотирьох вертольотів противника. З ПЗРК "Stinger" український захисник збив ведучого другої пари.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Ворожі літаки летіли бомбити Луганську область.

"Підрозділи протиповітряної оборони ДШВ й надалі продовжують виконувати бойові завдання та знищувати засоби повітряного нападу противника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Львівські десантники також збили російський ударний вертоліт Мі-24.

У Макарові сапери знищили боєкомплект російського вертольота Мі-8

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