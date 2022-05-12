Украинский стрелок-зенитчик сбил российский вертолет Ми-24

Стрелец-зенитчик 81 бригады ДШВ сбил российский вертолет Ми-24. Вражеская авиация летела бомбить Луганщину.

Сегодня, 12 мая, стрелок-зенитчик 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины обнаружил группу из четырех вертолетов противника. С ПЗРК Stinger украинский защитник сбил ведущего второй пары.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Вражеские самолеты летели бомбить Луганскую область.

"Подразделения противовоздушной обороны ДШВ и дальше продолжают выполнять боевые задания и уничтожать средства воздушного нападения противника", — говорится в сообщении.

Ранее Львовские десантники также сбили российский ударный вертолет Ми-24.

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