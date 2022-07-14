У Чернівецькій області загадково загинуло подружжя на дачі

У селі Ставчани поліція виявила тіла 83-річного чоловіка та його 79-річної дружини. Обоє загиблих – мешканці Чернівців, які приїхали до себе на дачу.

На тілах подружжя поліцейські виявили ушкодження. Причетних до вбивства наразі розшукують.

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернівецької області.

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Про виявлення тіл повідомили місцеві мешканці.

"Місцеві жителі виявили в будинку мертвими чоловіка та його дружину. На тілах померлих були видимі тілесні ушкодження. Співробітники поліції встановили особи загиблих – 83-річний чоловік і 79 річна жінка, які проживали в Чернівцях. Попередньо, подружжя приїхало у Ставчани на дачу", – йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські оглядають тіла померлих, будинок і прилеглу територію, встановлюють і опитують імовірних свідків та очевидців. На місці працюють слідчо-оперативні групи, співробітники карного розшуку, кінологічної служби та спеціалісти-криміналісти.

Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області дев'ятикласник жорстоко вбив жінку.

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