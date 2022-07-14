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У Чернівецькій області загадково загинуло подружжя на дачі

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У Чернівецькій області загадково загинуло подружжя на дачі

Фото: ГУ НП у Чернівецькій області

У селі Ставчани поліція виявила тіла 83-річного чоловіка та його 79-річної дружини. Обоє загиблих – мешканці Чернівців, які приїхали до себе на дачу.

На тілах подружжя поліцейські виявили ушкодження. Причетних до вбивства наразі розшукують.

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернівецької області.

Про виявлення тіл повідомили місцеві мешканці. 

"Місцеві жителі виявили в будинку мертвими чоловіка та його дружину. На тілах померлих були видимі тілесні ушкодження. Співробітники поліції встановили особи загиблих – 83-річний чоловік і 79 річна жінка, які проживали в Чернівцях. Попередньо, подружжя приїхало у Ставчани на дачу", – йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські оглядають тіла померлих, будинок і прилеглу територію, встановлюють і опитують імовірних свідків та очевидців. На місці працюють слідчо-оперативні групи, співробітники карного розшуку, кінологічної служби та спеціалісти-криміналісти.

Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області дев'ятикласник жорстоко вбив жінку.

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