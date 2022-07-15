"Ми відстаємо": Жданов пояснив, чого бракує Україні для паритету на фронті

На сьогодні Україна не може досягти паритету на фронті з Росією тільки тому, що бракує бронетехніки, на яку можна було б посадити піхоту, а також важкого озброєння.

Водночас на Харківському, Запорізькому та південному напрямках українські війська досягли паритету в техніці з окупантами.

Про це в ефірі ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Вони (російські війська – ред.) сьогодні переважають тільки кількістю, але кількість і у танках, і в бойових броньованих машинах зберігається. Ми відстаємо в кількості піхоти тільки тому, що у нас немає броні, на яку можна посадити цю піхоту. В цьому проблема. Ми б могли виставити і більшу кількість військ, і мати перевагу навіть у чисельності, але за рахунок відсутності важкого озброєння і бронетехніки ми не можемо досягнути цього паритету", – пояснив Жданов.

Він зауважив, що на сході України, особливо в Донецькій і Луганській областях, зберігається перевага окупантів у техніці, артилерії та особовому складі. Росія утримує там понад 40 батальйонно-тактичних груп.

"А от на решті ділянках фронту – на Харківському напрямку, на Запорізькому напрямку, південному напрямку – там, я погоджуюся, у нас паритет у техніці. Перевага (в РФ ­– ред.) тільки в чисельності особового складу", – зауважив військовий експерт.

Нагадаємо, раніше також і радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що головною проблемою України у війні проти Росії є брак піхоти, яка їде на бронетехніці забезпечується потужним артилерійським вогнем. Саме бронетехніки бракує для початку контрнаступу ЗСУ.

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