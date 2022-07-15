Росія знала, куди б’є, атакуючи Вінницю: експерт пояснив, чому

Під час обстрілу Вінниці 14 липня російські війська скерували свої ракети "Калібр" прицільно по будівлі з офісами, яка й зазнала атаки.

Адже відхилення для ракети "Калібр" складає усього три метри.

Про це в ефірі ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Колове відхилення складає не більше трьох метрів для такої ракети як "Калібр". Тобто вона прицільно прилетіла туди, куди її направили", – сказав експерт.

Нагадаємо, вранці 14 липня російські війська трьома ракетами "Калібр" завдали удару по центру Вінниці, влучивши у будівлю з офісними приміщеннями.

Внаслідок атаки станом на ранок 15 липня відомо про 23 загиблих мирних жителів, троє з яких – діти.

У лікарнях перебувають 73 постраждалих. А Рятувальники досі шукають людей під завалами будівлі уламками, адже відомо про 18 зниклих безвісти.

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