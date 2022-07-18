Зеленський розповів про розмову з президентом Бразилії

Лідери Бразилії та України обговорили наслідки російської агресії та санкційну політику проти держави-окупантки.

Про це 18 липня під час свого відеозвернення сказав український президент.

"Говорив сьогодні з Президентом Бразилії Жаїром Болсонару про довготривалі наслідки російської війни проти України, санкційну політику, питання наших двосторонніх відносин", - наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на фотографію з окупованого Маріуполя, на якій хлопець стоїть з українським прапором. Його вчинок президент назвав дуже сміливим і закликав українців доносити правду на всі окуповані території й боротися з російською навалою.

Також Збройні Сили України змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат. Російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території.

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