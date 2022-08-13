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Латвійський прем'єр закликав ухвалити рішення про припинення видавання віз росіянам на рівні ЄС

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Латвійський прем'єр закликав ухвалити рішення про припинення видавання віз росіянам на рівні ЄС

Фото: Associated Press

У Латвії виступають із закликом ухвалити рішення про припинення видавання шенгенських туристичних віз громадянам РФ на рівні Європейського Союзу.

З ініціативою виступив латвійський прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш. Таким чином він хоче посилити санкції проти агресорки Росії.

Про це повдомляє видання Delfi.

На думку кервника уряду Латвії, рішення повиннк бути централізованим на рівні Єврпейського Союзу. 

До слова, Латвія оголосила про призупинення видавання віз російським та бліоруським громадянам минулого тижня. Згодом до цих двох країн Балтії приєдналася ще й Естонія. У Талліні оголосили, що за деякими винятками зупиняє видавання віз громадянам Росії.

Крім того, призупинила видавання віз громадянам Росії Чехія. Офіційна прага ухвалила таке рішення ще 25 лютого -  наступного дня після вторгнення Росії до України.

Як повідомлялося, сейм Латвії визнав Росію державою-спонсоркою тероризму. Він також офіційно закликав країни ЄС обмежити видачу віз громадянам РФ та Білорусії.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
135
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