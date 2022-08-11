Латвія визнала Росію країною-спонсоркою тероризму

Так, 11 серпня Сейм затвердив заяву про те, що насильство Росії, яке спрямоване на мирне населення і здійснюється для досягнення політичних цілей є тероризмом, а сама Росія — державою, що підтримує тероризм. Латвія закликає "інші країни-однодумці" висловити таку ж думку, а також негайно призупинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам РФ та Білорусі.

Про це йдеться на сайті Сейму Латвії.

"Протягом багатьох років Росія підтримувала та фінансувала терористичні режими та організації різними способами — прямо та опосередковано — як найбільший постачальник зброї для режиму "Асада" в Сирії та як примусовий орган у таких справах, як отруєння сім’ї Скрипалів або збиття літака MH-17. В Україні Росія обрала подібну – жорстоку, аморальну та незаконну тактику, використовуючи неточну та міжнародно заборонену зброю та боєприпаси, націлюючись на цивільних осіб та громадські місця з непропорційною жорстокістю", — йдеться у повідомленні.

У заяві Сейму зазначається, що від початку повномасштабного нападу Росії на Україну 24 лютого дванадцять мільйонів українців були змушені залишити свої домівки, а понад п’ять мільйонів — покинути свою країну. Також зазначається, що за цей час низка правозахисних груп і міжнародних моніторингових місій повідомили про звірства, вчинені російськими збройними силами проти мирного населення України, включно з тортурами, зґвалтуваннями, вбивствами та масовим утриманням мирних громадян у так званих фільтраційних центрах, а також масових депортацій.

Парламентарі категорично засудили військову агресію Російської Федерації та широкомасштабне вторгнення в Україну, здійснене за підтримки та за участю білоруського режиму. Латвійська влада закликала ЄС та його партнерів терміново посилити та запровадити комплексні санкції проти Росії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що необхідно якнайшвидше визнати Росію державою-спонсоркою тероризму, оскільки з 24 лютого росіяни вчинили всі перелічені у Римському статуті злочини.

За його словами, визнання Росії спонсоркою тероризму накладе на неї додаткові санкції, поглибить міжнародну ізоляцію російського режиму та повністю зруйнує залишки репутації Росії на багато десятиріч.

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