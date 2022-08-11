Резніков пояснив, де залучений мільйон мобілізованих військових

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чому зі значною перевагою в людській силі Україна не йде в масштабний контрнаступ.

За його словами, мільйон військових, які нині мобілізовані й захищають Україну, не стоять безпосередньо на фронті. Всі вони обороняють кордони, міста, блокпости тощо.

Про це Резніков розповів в інтерв’ю Українській правді.

Міністр зазначив, що сьогодні лінія фронту складає 2500 кілометрів. Він наголосив що від часів Другої світової війни такого фронту "не було ніде в історії людства взагалі".

"А тепер не забувайте, що треба резерви тримати, треба ж давати людям відпочити. Ми несемо, в тому числі, і втрати, на жаль", - зазначив Резніков.

Очільник Міноборони наголосив, що українські військові мають обороняти і білоруський кордон, і Київ, і Одесу, і інші міста.

"Ми ж розуміємо, що якщо з Білорусі вже напад був, то він може бути повторений? Значить, цю лінію кордону треба захищати, там мають бути військові підрозділи. Київ треба захищати? Треба. Одесу треба захищати? Треба. І так далі. От ви берете весь цей сектор оборони і розтягуєте по всій лінії 2500 кілометрів", - пояснив Резніков.

За його словами, Повітряні сили України також не розташовані фактично на лінії фронту - вони на своїх місцях захищають міста, куди б’ють окупанти. Крім того, українські військові присутні по всій Україні, на всіх блокпостах та кордонах.

"Плюс Повітряні сили наші, вони не знаходяться формально на лінії фронту, на передку, але вони кожен на своїх місцях і захищають міста, куди прилітає. А Нацпол, який несе службу по всій території України? А блокпости, які мають боротися в тому числі з ДРГ… А прикордонники, які вздовж цього кордону несуть службу… От і маєте", - поянив міністр.

Резніков зазначив, що "не можна цей мільйон мобілізованих поставити в якомусь конкретному, найбільш небезпечному напрямку і перемогти ворога".

Крім того, очільник Міноборони зазначив, що кількість гармат, танків, літаків, артилерії, ракет, систем залпового вогню і снарядів у росіян "багатократно, в 10-15 разів більше, ніж у нас".

"Історично в них стабільно мільйонна армія була. Уявіть собі, скільки вони накопичили на складах і арсеналах, і весь цей непотріб вони зараз везуть до нас. Вони діють за своїми, ще радянськими системами наступальних операцій. І це означає, що вони займаються "нанесенням ураження по площі", тобто на один взводний опорний пункт, а це, умовно кажучи, ділянка 400 на 300 метрів, вони можуть випустити 152-міліметровою, 122-міліметровою артилерією до 6 тисяч пострілів за пару годин", - сказав Резніков.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков каже, що "Мінська-3" не буде. Втім, шанс для переговорів з державою-терористкою Росією можливий. Але відбутися це може тільки з партнерами України за столом.

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