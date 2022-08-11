Резников объяснил, где задействован миллион мобилизованных военных

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему со значительным преимуществом в человеческой силе Украина не идет в масштабное контрнаступление.

По его словам, миллион военных, ныне мобилизованных и защищающих Украину, не стоят непосредственно на фронте. Все они защищают границы, города, блокпосты и т.д.

Об этом Резников рассказал в интервью Украинской правде.

Министр отметил, что сегодня линия фронта составляет 2500 км. Он отметил, что со времен Второй мировой войны такого фронта "не было нигде в истории человечества вообще".

"А теперь не забывайте, что надо резервы держать, надо же давать людям отдохнуть. Мы несем, в том числе, и потери, к сожалению", – отметил Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что украинские военные должны защищать и белорусскую границу, и Киев, и Одессу, и другие города.

"Мы же понимаем, что если из Беларуси уже нападение было, то оно может быть повторено? Значит, эту линию границы надо защищать, там должны быть военные подразделения. Киев надо защищать? Надо. Одессу надо защищать? Надо. И так далее. Вот вы берете весь этот сектор обороны и растягиваете по всей линии 2500 километров", – пояснил Резников.

По его словам, воздушные силы Украины также не расположены фактически на линии фронта — они на своих местах защищают города, куда бьют оккупанты. Кроме того, украинские военные присутствуют по всей Украине, на всех блокпостах и границах.

"Плюс Воздушные силы наши, они не находятся формально на линии фронта, на передке, но они каждый на своих местах и защищают города, куда прилетает. А Нацпол, несущий службу по всей территории Украины? А блокпосты, которые должны бороться в том числе с ДРГ... А пограничники, которые вдоль этой границы несут службу... Вот и имеете", — появил министр.

Резников отметил, что "нельзя этот миллион мобилизованных поставить в каком-то конкретном, наиболее опасном направлении и победить врага".

Кроме того, глава Минобороны отметил, что количество орудий, танков, самолетов, артиллерии, ракет, систем залпового огня и снарядов у россиян "многократно, в 10-15 раз больше, чем у нас".

"Исторически у них стабильно миллионная армия была. Представьте себе, сколько они накопили на складах и арсеналах, и все это хлам они сейчас везут к нам. Они действуют по своим, еще советским системам наступательных операций. И это значит, что они занимаются "нанесением" поражения по площади", то есть на один взводный опорный пункт, а это, условно говоря, участок 400 на 300 метров, они могут выпустить 152-миллиметровой, 122-миллиметровой артиллерией до 6 тысяч выстрелов за пару часов", — сказал Резников.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что "Минска-3" не будет. Впрочем, шанс для переговоров с государством-террористом Россией возможен. Но случиться это может только с партнерами Украины за столом.

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