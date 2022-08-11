Кулеба розповів, чим для Росії обернеться її визнання спонсоркою тероризму

Визнання Росії спонсоркою тероризму накладе на неї додаткові санкції, поглибить міжнародну ізоляцію російського режиму та повністю зруйнує залишки репутації Росії на багато десятиріч.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що необхідно якнайшвидше визнати Росію державою-спонсоркою тероризму, оскільки з 24 лютого росіяни вчинили всі перелічені у Римському статуті злочини.

Про це Кулеба написав у колонці для РБК-Україна.

"Тероризм – це дійсно друге ім’я сучасної Росії, тому визнання її державою-спонсором тероризму буде лише юридичною фіксацією реальності. На практиці це означатиме запровадження додаткових санкцій як з боку США, так і з боку інших країн, ще глибшу міжнародну ізоляцію російського режиму та повне руйнування залишків репутації Росії на багато десятиріч", - пише Кулеба.

За словами міністра, протягом багатьох років Росія використовувала "боротьбу з тероризмом" для маніпуляцій і причин взаємодії з нею інших країн. Таким чином РФ відбілила свою репутацію у Європі та США після нападу в 2008 році на Грузію та в 2014 році – на Україну.

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"Росія нав’язувала міф про свою нібито конструктивну роль у протидії тероризму для виправдання власних воєн, починаючи з Чечні та завершуючи Сирією. Хоча жодна з них не була справедливою чи виправданою, російські чиновники та дипломати всюди розповідали, що вони нібито борються з тероризмом. Внесення Росії в список держав-спонсорів тероризму назавжди зруйнує цей міф. Росія є джерелом тероризму, а не борцем із ним", - наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що терористичний режим Путіна загрожує не лише Україні, а й усій Європі та світу.

"Путін давно довів, що кордони для нього не мають значення, а ворогом проголосив увесь демократичний світ. Він буде з посиленою енергією експортувати російський тероризм далеко за межі України, якщо не зупинити його зараз", - сказав він.

Кулеба наголосив, що російський тероризм поширюється не лише у самій Росії, а і за її межами.

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"Всередині країни Кремль використовує державний терор як інструмент знищення політичних опонентів, журналістів та правозахисників, етнічних, релігійних, сексуальних меншин... В Україні це воєнний тероризм, використання терористичних тактик залякування в ході агресивної війни. У міжнародному вимірі, російські приватні військові компанії та кілери залякують суспільства інших країн", - пише міністр.

Українські дипломати працюють над тим, щоб Росія була визнана державою-спонсором тероризму США, а також терористичною державою на рівні європейських держав та міжнародних організацій.

"Ми переконуємо партнерів, що такий крок – у їхніх власних інтересах. Путін давно довів, що кордони для нього не мають значення, а ворогом проголосив увесь демократичний світ. Він буде з посиленою енергією експортувати російський тероризм далеко за межі України, якщо не зупинити його зараз", - написав Кулеба.

Нагадаємо, одразу в кількох країнах - Естонії, Фінляндії, Грузії - на рівні урядів чи окремих партій лунають заклики припинити видавати візи росіянам.

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