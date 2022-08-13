Агентства Fitch и S&P ухудшили рейтинг Украины до ограниченного дефолта

Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P в пятницу, 12 августа, ухудшили кредитные рейтинги Украины из-за отсрочки платежей по государственному долгу на два года.

Об этом идет речь на сайте Fitch.

Недавно в Министерстве финансов заявили, что сроки погашения всех 13 серий суверенных еврооблигаций будут продлены на два года.

Купонные платежи, которые выпадают на следующие два года, также отсрочиваются на этот период. Благодаря этому Украина сможет сэкономить около $6 млрд в течение следующих двух лет.

Fitch рассматривает это как обмен проблемного долга и снижает рейтинг Украины к 'RD' (restricted default). А все выпуски облигаций – к 'D'. Раньше они размещались на преддефолтном уровне 'C'.

S&P определил рейтинг Украины теперь как 'SD' (selective default), а евробондов – на уровне 'D'.

Агентства смогут считать, что Украина вышла из дефолта тогда, когда реструктуризация коммерческого долга в иностранной валюте вступит в силу. Тогда же и повысят ее рейтинг.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" не погасила долг и объявила дефолт по еврооблигациям, срок выплат держателям еврооблигаций истек во вторник, 26 июля.

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