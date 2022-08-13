Иван Дорн пожертвовал миллион гривен в помощь украинцам

Сейчас музыкант выступает за границей на концертах и собирает деньги на нужды государства.

В начале лета Дорн был в туре по Америке вместе с группами ONUKA и The Hardkiss.

Как рассказал знаменитость в программе ЖВЛ, благодаря этим поступлениям удалось собрать более трех миллионов гривен.

Также исполнитель поделился какой была атмосфера на этих концертах.

"Музыка реально лечит. Это была музыкальная терапия. Только грустить никто не хочет. Все хотят как-то освободиться от негативных эмоций", – отметил он.

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Напомним, Иван Дорн после 2014 года давал концерты в России. Теперь певец объяснил, зачем это делал. По его словам, он нес важный месседж своей аудитории.

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