У Лисичанську знищено ворожий штаб: вийшли з чату близько 100 нерядових абонентів (відео)

Під час вибухів в окупованому Лисичанську Луганської області 16 серпня було знищено штаб російських військ, який ті облаштували в колишній будівлі СБУ.

За попередніми даними, ліквідовано близько 100 нерядових окупантів.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ, додавши відповідне відео з місця атаки.

"За попередньою інформацією, в тимчасово окупованому Лисичанську наші воїни невідомі курці у невстановленому місці знищили колишню будівлю СБУ, де окупанти організували собі штаб", – йдеться в опублікованій інформації.

"Також повідомляється, що поки що "вийшли з чату" близько 100 зовсім не рядових абонентів. Наразі інформація уточнюється", – додали в СтратКомі.

Водночас голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про ліквідацію в Лисичанську майже сотні російських солдатів з 2-го армійського корпусу.

"Куріння вбиває! У Лисичанську майже сотня "кульків" НЕ рядових солдатів 2-го армійського корпусу. Гарна тенденція – Попасна, Лисичанськ… Далі буде", – анонсував очільник області.

Нагадаємо, вдень 16 серпня у Лисичанську прогримів вибух, після якого Гайдай повідомив про "бавовну".

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