Швидкі і таємні: ракетники в ексклюзивному інтерв'ю розказали, як "Точка У" знищує ворожі склади та кораблі

Туди вони дотягуються за допомогою "Точки У" - ракети з цього комплексу здатні досягнути цілей на відстані 120 кілометрів. Військові розповідають, що за допомогою ракетних комплексів "Точка У" можна топити ворожі кораблі та організовувати "бавовну" в Чорнобаївці. З "Точкою У" з перших днів повномасштабного вторгнення "боги війни" 19-ої ракетної бригади "Свята Варвара" уміло влучать в ворожі цілі.

Бойові командири на псевдо "Динамо" та "Клєвєр", які роблять "бавовну" вперше в інтерв'ю ТСН розповіли про свою роботу.

Розкажіть про свою посаду і про свої бойові задачі?

Моя задача своєчасно та точно нанесли ракетний удар по противнику! Ми швидкі і таємні. Специфіка нашої роботи полягає в секретності, оскільки для противника ми є першочерговою ціллю. Тому про нас дуже мало інформації

Ракетна бригада бригада "Свята Варвара": чому така назва?

Тому що Свята Варвара, є покровителькою ракетних військ і артилерії у всьому світі. Ми віримо, що вона нас охороняє і обороняє під час виконання наших бойових завдань.

Чому у вас скорпіон на шевроні?

Бо тваринка діє так, само як і ми: появляється нізвідки, вночі знаходить жертву і ховається. Ми відповідаємо тому, що на шевроні зображено

Ви маєте найпотужнішу зброю у ЗСУ?

Так! Це дійсно так. Найпотужніша зброя у ЗСУ – це "Точка У", як славиться своєю могутністю, може вражати цілі на далеку відстань. З тим, куди не може достати артилерія, наша бригада справляється на "ура".

Як далеко вона може дотягнутися до ворога ?

Ми можемо дотягуватися до противника на відстань до 120 кілометрів. Я би сказав не тільки найдовша рука, а ще й найнадійніший щит, бо ми можемо знищити собі подібного противника – ракетні підрозділи, які планують нанести по наших містах і селах ракетні удари! Ми розуміємо, якщо ми не виконаємо вогневе завдання не знищимо противника, то нашим артилерії і піхоті буде важче

Ми не працюємо по малогабаритних цілях або по цілях, які можуть бути уражені артилерією та безпілотниками. Багато хто списав з рахунків "Точку У". Так це не сучасна зброя, але це ефективна зброя.

Саме "Точка У" забезпечує руйнування логістичних мереж противника. Коли під укіс йдуть кілька складів за день або за тиждень. На фронті це відображається одразу.

Це ракета балістична?

Так! Вона летить по траєкторії керовано, вона управляється. Якщо метеоумови зносять з траєкторії, вона за допомогою своїх рулів польоту керується, повертається на свою траєкторію і за рахунок цього ракета може точно попасти в ціль. Недаремно цю зброю називають точкою. Потрапляє дійсно в точку!

За скільки часу після пуску ракета вражає ціль?

Якщо розглядати мінімальна дальність польоту 20 км, то це 55 секунд, якщо на максимальну 120 км – 4 хвилин 24 секунд

24 лютого ваші позиції не зазнали втрат?

Розвідка Росії працює, але ще краще працює розвідка України і завдяки їм ми були попереджені. Нас за 2 доби до нападу зібрав командир і поставив задачу, що потрібно переміститися, бо є велика загроза ракетного удару! Було ухвалено рішення змінити місце дислокації і завдяки цьому ми залишилися живі.

Я був переконаний ,що вони нападуть і розгорнуть повномасштабну війну проти України. На жаль, була права моя дружин: в неї є особливі штучки, вона відчувала дуже і перед початком вторгнення ставила дуже багато цікавих питань, на які я не знаю відповідь. Одне з таких питань: чи будуть вони бомбити міста? Я ховався від відповіді, я розумів, що вони на це будуть здатні

Пам'ятаєш 24 лютого? Де ти був?

Я був у дорозі. Був дещо неусвідомлений, що відбувається. Інформацій було дуже мало, вона була обмежена. Стосовно пересування ворога ми орієнтувалися по характеру цілей, які приходили на нас. Ми не працюємо по дрібним цілям, так….коли є завдання на ураження колони, або місяця базування можна було мати уявлення, що якась частина їх підрозділів перебуває на тому чи іншому рубежі.

Події розвивалися не по годинах, навіть по хвилинах: буквально, коли приїхали у визначене місце, ми зрозуміли, чим будемо зараз займатися. Перше бойове завдання було можна сказати в тумані: всі знали, все що робити, бо ми тренувалися. У нас було достатньо полігонів, ми мали змогу займатися. Перший пуск це було, як в тумані. Ми відпрацювали, схаменулися, зрозуміли, що треба підтягнути.

Перше завдання було вдалим? А яким воно було?

Це був підрозділ мотострілкової бригади, який переміщався з Криму в напрямку Херсон-Миколаїв. Це був циганський табір. Це ж орки. Вони сунули і наше завдання було їх зупинити.

На яких напрямках ви працювали після 24 лютого?

Мені вдалося попрацювати вже на всіх напрямках. Включаючи Херсон, Миколаїв, Київ і десь, де ми перебуваємо зараз.

Ви планували застосовувати "Точку У" в столиці?

Ми готувалися пускати майже з центру столиці. Ми були готові до цього, була висока ймовірність, що столицю оточать. Але ховатися вуличками Києва на 9,5 метровій машині дуже складно і майстерність водіїв, навченість обслуги –вражала з перших днів.

На яких ще напрямках ви робили "бавовну"?

Ми старалися робити нетипово великі дистанції між підрозділами, машинами. Засоби ППО противника ми вводили в оману на 100%. Тільки ми почали огризатися, давати здачу - ці просування моментально припинилися. Вони стали менш стрімкими - це однозначно.

24 березня в Бердянську палав "Саратов" - це робота "Точки У"?

Так. Тоді знищили великий корабель "Саратов" і ще два були пошкоджені.

Це трохи нетипово влучати в кораблі?

Це дійсно не ціль для "Точки У", бо ця зброя працює по наземних цілях. Всім було дивно, хто це дійсно зробив. Це дійсно один із наших підрозділів! Це була точна робота, точно в корабель. Завдяки цьому здетонував боєприпас, що допомогло затонути кораблю швидше, а вже осколки від ракети посікли інші два корабля.

Як довго ви планували цю операцію?

Бувало таке, що ми виїжджали, але ніхто не припливав. Щодо "Саратова", то ми чергували три дні. О 17:29 отримав сигнал о 18:00 на виїзд була поставлена задача чергувати з 3:00 ранку. Хлопці чекали за 5 км до позиції звідки мали нанести удар, яка була обстріляна артилерією противника. Протягом 40 хвилин прийшов сигнал – корабель в порту, можете виконувати своє завдання. Хлопці зібралися і завдяки майстерності і спритності нанесли ракетний удар і через 15 хв прийшло підтвердження про знищення цілі. І від того, що ми попали в корабель і почало детонувати, бо якби ми попали десь не в нього, то він не так би зірвався, ми би посікли корпус і він міг би поплисти, а так ми попали конкретно в нього, що призвело до детонацій їх боєприпасів. Виконали свою роботу на оцінку відмінно з трьома плюсами. Був піднятий морально-бойовий дух! Після того ще здійснили близько 4-5 успішних пусків.

А крейсер "Москва" - це "Точка У"?

Ні, на жаль, це не наша робота, але це Україна зробила.

Нова Каховка, Мелітополь, склади. Це все ми дотягуємося нашою "Точкою У"?

Так! Склади боєприпасів, паливно-мастильні склади, злітні слуги - все це робота "Точки У". На свій страх і ризик наближаємося якомога ближче до противника і все одно дотягуємося.

Чорнобаївка - це ви?

Там купа серій, епізодів. Один з перших вдалих застосувань "Точки" був і в Чорнобаївці. Дуже приємно було отримати своє підтвердження роботи, бо на наступний день ми подивилися зведення Генштабу і кількість авіації, вертольотів помножилася на два. Що відповідало розподілу точок прицілювання на аеродром. Як зараз пам’ятаю, тоді вертольотів російських було знищено в районі 42 одиниці. Мені здається це найкращий показник нашої ефективності і як би вони не переконували в тому, що пошкодження незначні, після ураження "Точки" саме насиченість неба вертольотами на тому напрямку, де вони мали б застосовувати їх, впали в рази. Це піднімає дух мені, як командиру, після вдалої роботи навіть легше працювати з людьми. Вони бачать чують результат, натхнені, просять ще. Відпадає питання побуту.

Росіяни провели потужну кампанію з дискредитації "Точки У". Мовляв стара і не влучає в цілі. У це повірили не лише росіяни, але й багато українців, то чи варто сьогодні списувати "Точку У" з рахунків?

Росіяни розгорнули цілу дискредитацій ну компанію. Казали, що "Точки У" - це старе радянське озброєння, яке ні на що не здатне. Але тим часом розгортають цілі дивізіони цього озброєння. Вони застосовують також "Точку У". Вони знають, що "Точка" дієвий ракетний комплекс.

Наші "Точки У" за часів Незалежності проходили модернізацію?

Так, проходили. Була модернізація навігаційної апаратури і стали більш сучасніші засоби зв'язку.

Ваші ракети небезкінечні: на скільки часу вистачить ще у вас зброї?

Я думаю до Уралу вистачить! Однозначно "Точка" - серйозна штука, працює ефективно і буде працювати стільки, скільки це буде необхідно! Нехай це буде поверх її гарантійних і технічних ресурсів.

Противник оцінив обстановку і зрозумів, що "Точка У" вражає їх командний пункти, ракетні комплекси, тому вони їх перемістили подалі, щоб ми не змогли їх доставати. За рахунок більш дальніх ракет, ми могли б і далі їх продовжувати знищувати

Яке озброєння ви б хотіли отримати?

Щоб дальність нового ракетного комплексу була більша! Понад 500 км. Зараз говорять про HIMARS. Особливість цих комплексів полягає в тому, що вони маневреніші, ніж "Точка", до підготовки нанесення удару йому треба 5 хвилин, а "Точці" - 15 хвилин і залишити позицію - 2 хвилини. У загальному перебування на вогневій позиції HIMARS – 7 хвилин. Навіть, якщо противник за допомогою безпілотника міг виявити позицію HIMARS, він не зможе його знищити, тому що коли будуть летіти ракети, його вже не буде.

Чого бажаєте найбільше зараз? Про що ви мрієте?

Я мрію якнайшвидше здобути перемогу і повернутися до родини. Ми все робимо для перемоги.

Нагадаємо, військовий експерт оцінив, як надовго українці зупинили ворога, знищивши склади окупантів.

Читайте також: