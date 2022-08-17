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ЗСУ відбили наступ окупантів біля Богородичного на Донеччині - Генштаб

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ЗСУ відбили наступ окупантів біля Богородичного на Донеччині - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти провели наступальні дії на Слов'янському напрямку.

ЗСУ відбили ворожі намагання просунутися далі.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку окупанти із танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали у районах населених пунктів Бражківка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля та Мазанівка.

"Ворог провів дистанційне мінування місцевості поблизу Довгенького. В районі Богородичного намагався вести наступальний бій, успіху не мав, відійшов. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Росіяни поцілили у будинки і цивільні об'єкти. Також окупанти ракетами атакували Одещину.

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