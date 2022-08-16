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"Паління вбиває": в окупованому Лисичанську прогримів вибух

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"Паління вбиває": в окупованому Лисичанську прогримів вибух

Ілюстративне фото

В окупованому Лисичанську Луганської області 16 серпня пролунав вибух. Таким чином нищаться російські загарбники.

Ймовірно, в Лисичанську знову трапилася "бавовна", а, можливо, до цього призвело куріння.

Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай написав у Мережі.

"Навіть не знаю, як анонсувати новину… Луганщина нищить окупантів… Чи: у Лисичанську знов бавовна… А, може, паління вбиває… Далі буде…", – анонсував голова області.

Нагадаємо, раніше 16 серпня Гайдай повідомив, що українські військові відбивають наступ з боку Лисичанського НПЗ, а серед бойовиків "ЛНР" фіксуються бунт і відмови воювати за "ДНР".

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
809
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