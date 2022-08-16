"Паління вбиває": в окупованому Лисичанську прогримів вибух

В окупованому Лисичанську Луганської області 16 серпня пролунав вибух. Таким чином нищаться російські загарбники.
Ймовірно, в Лисичанську знову трапилася "бавовна", а, можливо, до цього призвело куріння.
Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай написав у Мережі.
"Навіть не знаю, як анонсувати новину… Луганщина нищить окупантів… Чи: у Лисичанську знов бавовна… А, може, паління вбиває… Далі буде…", – анонсував голова області.
Нагадаємо, раніше 16 серпня Гайдай повідомив, що українські військові відбивають наступ з боку Лисичанського НПЗ, а серед бойовиків "ЛНР" фіксуються бунт і відмови воювати за "ДНР".
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