Росіяни обстріляли приватний сектор Краматорська: фото руйнувань

У ніч проти 16 серпня, російські війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області.
Росіяни завдали удару по приватному секторі міста. Внаслідок ворожого удару пошкоджено і зруйновано домівки мирних мешканців.
У міськраді Краматорська показали фото російської атаки.
Крім того, пошкоджено лінії електропередач. Працюють рятувальники та поліція. За попередньою інформацією, обйшлося без жертв.
Як повідомлялося, армія-країни агресорки Росії завдала ракетних удару по Житомирській області. Внаслідок ворожої атаки у вівторок, 16 серпня, у Житомирському районі сталося два вибухи.
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