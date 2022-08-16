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Росіяни обстріляли приватний сектор Краматорська: фото руйнувань

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Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада. / ©

У ніч проти 16 серпня, російські війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. 

Росіяни завдали удару по приватному секторі міста. Внаслідок ворожого удару пошкоджено і зруйновано домівки мирних мешканців.

У міськраді Краматорська показали фото російської атаки.

Крім того, пошкоджено лінії електропередач. Працюють рятувальники та поліція. За попередньою інформацією, обйшлося без жертв.

Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада.
Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада.
Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада.

Як повідомлялося, армія-країни агресорки Росії завдала ракетних удару по Житомирській області. Внаслідок ворожої атаки у вівторок, 16 серпня, у Житомирському районі сталося два вибухи.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
401
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