"Курение убивает": в оккупированном Лисичанске прогремел взрыв

В оккупированном Лисичанске Луганской области 16 августа раздался взрыв. Таким образом уничтожаются российские захватчики.
Вероятно, в Лисичанске снова случился "хлопок", а, возможно, к этому привело курение.
Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай написал в Сети.
"Даже не знаю, как анонсировать новость... Луганщина уничтожает оккупантов... Или: в Лисичанске снова хлопок... А, может, курение убивает... Продолжение следует..." — анонсировал глава области.
Напомним, ранее 16 августа Гайдай сообщил, что украинские военные отражают наступление со стороны Лисичанского НПЗ, а среди боевиков "ЛНР" фиксируются бунт и отказы воевать за "ДНР".
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