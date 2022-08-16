"Курение убивает": в оккупированном Лисичанске прогремел взрыв

Вероятно, в Лисичанске снова случился "хлопок", а, возможно, к этому привело курение.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай написал в Сети.

"Даже не знаю, как анонсировать новость... Луганщина уничтожает оккупантов... Или: в Лисичанске снова хлопок... А, может, курение убивает... Продолжение следует..." — анонсировал глава области.

Напомним, ранее 16 августа Гайдай сообщил, что украинские военные отражают наступление со стороны Лисичанского НПЗ, а среди боевиков "ЛНР" фиксируются бунт и отказы воевать за "ДНР".

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