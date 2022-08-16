З Донеччини виїхало вже 75% мирних мешканців - ОВА

Вся лінія фронту на Донеччині перебуває під постійними обстрілами, люди намагаються покинути регіон.

Від початку повномасштабного вторгнення агресорки Росії, 24 лютого, з області евакуювалися вже 75% мирних мешканців.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телеканалу "Рада".

"Більшість жителів області евакуйовано, це практично три чверті населення. Чверть населення залишається, але евакуація після ухвалення розпорядження уряду від 2 серпня триває", - заявив Кириленко.

За його словами, від початку обов'язкової евакуації, станом на 15 серпня, вже евакуйовано 5575 осіб

Очільник ОВА наголосив: ситуація в області напружена і вся лінія фронту під постійними обстрілами.

Як повідомлялося, перед початком наступного опалювального сезону держава запровадить обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області. Доведеться евакуювати як мінімум 200-220 тисяч місцевих мешканців. Втім, у людей буде можливість відмовитись від евакуації письмово.

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