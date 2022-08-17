Ворог безуспішно намагався закріпитися на Краматорському напрямку

Окупанти не змогли покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Веселе.
На Краматорському напрямку, з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів, ворог вів обстріли із танків та артилерії неподалік Миколаївки, Краматорська, Верхньокам’янського, Тетянівки, Серебрянки, Григорівки та Райгородка.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 17 серпня.
Ворог завдав авіаційного удару біля Івано-Дарʼївки та Веселого.
"Штурмовими діями безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Веселе", - повідомляє командування.
Нагадаємо, що окупанти отримали доступ до арсеналу 1868 артилерійської бази озброєння в Білорусі.
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