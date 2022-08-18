В Николаеве раздались взрывы. Их подтвердил и мэр города Александр Сенкевич.
Мэр попросил местных не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Об этом он написал в своем Телеграмме.
"Николаев – взрывы! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – написал мэр города Сенкевич.
Читайте также:
- Мэр Николаева рассказал, сколько жителей осталось под обстрелами в городе
- Обстреляли университет и уничтожили автопарк: мэр Николаева рассказал о последствиях ночной атаки
- Две российские ракеты прилетели в университет: мэр Николаева рассказал детали об обстреле города