В Николаеве раздались взрывы. Их подтвердил и мэр города Александр Сенкевич.

Мэр попросил местных не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом он написал в своем Телеграмме.

"Николаев – взрывы! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – написал мэр города Сенкевич.

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