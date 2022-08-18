У Миколаєві пролунали вибухи. Їх відтвердив і мер міста Олександр Сєнкевич.
Міський очільник попросив місцевих не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Про це він написав у своєму Телеграмі.
"Миколаїв - вибухи! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - написав мер міста Сєнкевич.
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