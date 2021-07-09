Картофельные зразы с грибами: простой рецепт

Картофельные зразы – вкусное и сытное блюдо, которое можно подать и на завтрак, и на обед, и на ужин.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить зразы с грибами. Завтра вы можете приготовить такие же зразы, но уже с капустой. Вариантов начинок много, но начнем с грибной.

Ингредиенты:

Для теста:

1 кг картофеля

2 моркови

5 столовых ложек муки

соль

Для начинки:

0,5 кг грибов

2 луковицы

растительное масло

черный молотый перец

соль

Для жарки:

мука

растительное масло

Приготовление

Мелкорубленый лук слегка спассеровать на растительном масле, добавить нарезанные грибы и жарить до полного выпаривания жидкости, не забыв посолить и поперчить.

Очищенный картофель и морковь нарезать небольшими кусочками, отварить в подсоленной воде до готовности, растолочь в пюре, добавить муку и хорошо вымешать.

Затем брать понемногу картофельного теста, расплющивать в лепешки, выкладывать на них грибную начинку и формовать зразы в виде котлет.

Подготовленные зразы обвалять в муке и обжарить на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета.

На заметку

Подавайте зразы горячими, полив сметаной и украсив свежей зеленью.

В качестве начинки кроме грибов можно использовать капусту, мясной фарш, ливер, рыбу, сыр, брынзу с зеленью, зеленый лук с яйцом. Впрочем, вы можете быть оригинальны и придумать что-то свое.

Читайте также: Цветная капуста, запеченная с сыром

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку