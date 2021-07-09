Картофельные зразы с грибами: простой рецепт

Картофельные зразы – вкусное и сытное блюдо, которое можно подать и на завтрак, и на обед, и на ужин.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить зразы с грибами. Завтра вы можете приготовить такие же зразы, но уже с капустой. Вариантов начинок много, но начнем с грибной.
Ингредиенты:
Для теста:
- 1 кг картофеля
- 2 моркови
- 5 столовых ложек муки
- соль
Для начинки:
- 0,5 кг грибов
- 2 луковицы
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Для жарки:
- мука
- растительное масло
Приготовление
Мелкорубленый лук слегка спассеровать на растительном масле, добавить нарезанные грибы и жарить до полного выпаривания жидкости, не забыв посолить и поперчить.
Очищенный картофель и морковь нарезать небольшими кусочками, отварить в подсоленной воде до готовности, растолочь в пюре, добавить муку и хорошо вымешать.
Затем брать понемногу картофельного теста, расплющивать в лепешки, выкладывать на них грибную начинку и формовать зразы в виде котлет.
Подготовленные зразы обвалять в муке и обжарить на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета.
На заметку
Подавайте зразы горячими, полив сметаной и украсив свежей зеленью.
В качестве начинки кроме грибов можно использовать капусту, мясной фарш, ливер, рыбу, сыр, брынзу с зеленью, зеленый лук с яйцом. Впрочем, вы можете быть оригинальны и придумать что-то свое.
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