Лидеру сборной Украины сделали операцию: когда он сможет вернуться на поле

Лидеру сборной Украины сделали операцию: когда он сможет вернуться на поле

Новый сезон в Италии стартует 22 августа.

Полузащитник итальянской "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский перенес операцию на грыже живота.

Фото из больничной палаты опубликовала у себя в Instagram жена футболиста Роксана, добавив подпись: "До встречи".

instagram.com/roksana_m7

Как сообщает Tuttoatalanta.com, на реабилитацию Руслану понадобится около 40-50 дней. Ожидается, что он вернется на поле в конце августа.

"У Руслана операция, а затем ему две недели нельзя абсолютно никаких нагрузок. В море тоже плавать нельзя", - ранее рассказывала жена игрока.

Малиновский сыграл во всех матчах Евро-2020, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этим поединком он почувствовал острую боль в животе, поэтому не попал в заявку на игру.

В прошлом сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" 42 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. С 12 голевыми пасами Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А.

Новый сезон Чемпионата Италии начнется 22 августа.

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