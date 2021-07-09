Талибы заявили о захвате главного КПП на границе с Ираном

Талибы заявили о захвате главного КПП на границе с Ираном

МВД Афганистана опровергает информацию.

Боевики "Талибана" взяли под контроль контрольно-пропускные пункты на границах с Ираном и Туркменистаном, оба находятся в провинции Герат.

Об этом сообщает в пятницу, 9 июля, телеканал TOLOnews со ссылкой на исполняющего обязанности главы местной таможенной службы.

Представители талибов подтвердили AFP сведения о захвате КПП "Ислам-Кала" на границе с Ираном. Однако МВД Афганистана отрицает потерю правительственного контроля над этим пунктом, отмечает телеканал 1TV .

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