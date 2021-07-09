Талибы заявили о захвате главного КПП на границе с Ираном

МВД Афганистана опровергает информацию.
Боевики "Талибана" взяли под контроль контрольно-пропускные пункты на границах с Ираном и Туркменистаном, оба находятся в провинции Герат.
Об этом сообщает в пятницу, 9 июля, телеканал TOLOnews со ссылкой на исполняющего обязанности главы местной таможенной службы.
Представители талибов подтвердили AFP сведения о захвате КПП "Ислам-Кала" на границе с Ираном. Однако МВД Афганистана отрицает потерю правительственного контроля над этим пунктом, отмечает телеканал 1TV .
Напомним
- Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганской территории.
- Министр обороны Афганистана Бисмилля Хан Мохаммади уже заявил о критической военной ситуацию в стране.
- Между тем США уже вывели большую часть своих войск из Афганистана и передали в распоряжение 6 баз.
- С авиабазы Баграм в Афганистане, которая играла ключевую роль последние почти 20 лет, вылетели последние военные США и НАТО.
- В администрации президента США Джо Байдена планируют вывести американские войска из Афганистана до конца августа 2021 года.