Медведчука оставили под домашним арестом

Депутату продлили меру пресечения до 11 сентября.

Лидеру "Оппозиционные платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку продлили домашний арест

Решение приняли во время заседания Печерского суда 9 июля, а накануне заседание длилось более 13 часов подряд, но потом судья поздно вечером объявил перерыв, рассказали в ТСН.Ранок.

Медведчук останется под домашним арестом до 11 сентября.

Следует заметить, что два месяца подозреваемый в государственной измене и разграблении национальных ресурсов нардеп от "ОПЗЖ" находится под домашним арестом. Сторона обвинения просила суд продлить ему меру пресечения до сентября. Прокуроры считают, что подозреваемый может влиять на следствие, которое продолжается и сейчас.

В свою очередь, защитники Медведчука утверждают, что домашний арест мешает работе их клиента депутатом. Адвокаты лидера "ОПЗЖ" во время вчерашнего заседания пытались всячески затянуть процесс и подавали кучу ходатайств. В частности, об отводе одного из прокуроров и следственного судьи.

Как сообщалось, 11 мая подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму Виктору Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку подписала генпрокурорка Ирина Венедиктова. Речь идет о договоренностях Медведчука с представителями российского правительства о перерегистрации в оккупированном Крыму предприятия по добыче полезных ископаемых. Утверждают, что кум Путина передавал России информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины из-за своего соратника Тараса Козака.

13 мая в Печерском суде Киева Медведчуку избрали меру пресечения: отправили под домашний арест. На следующий день на нардепа от фракции "ОПЗЖ" надели браслет.

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