Под Днепром водитель легковушки не пропустил авто с проблесковыми маячками: есть пострадавшие

ВАЗ начал движение на свой зеленый.
Три человека пострадали в результате аварии вблизи Днепра. На перекрестке столкнулись легковушка и машина спасателей.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 9 июля.
Спецтранспорт ехал с включенной сиреной и проблесковыми маячками. А в это время автомобиль ВАЗ начал движение на свой зеленый и не пропустил машину чрезвычайников.
Момент зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, что водитель легковушки мог не увидеть, что по дороге мчатся спасатели, так как обзор на перекрестке ему перекрыл микроавтобус.
С места аварии скорая забрала в больницу двух мужчин и женщину, которые были в салоне легковушки.
Напомним, в Тернопольской обасти погиб 23-летний мотоциклист, который влетел в грузовик.