Под Днепром водитель легковушки не пропустил авто с проблесковыми маячками: есть пострадавшие

Под Днепром водитель легковушки не пропустил авто с проблесковыми маячками: есть пострадавшие

ВАЗ начал движение на свой зеленый.

Три человека пострадали в результате аварии вблизи Днепра. На перекрестке столкнулись легковушка и машина спасателей.

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Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 9 июля.

Спецтранспорт ехал с включенной сиреной и проблесковыми маячками. А в это время автомобиль ВАЗ начал движение на свой зеленый и не пропустил машину чрезвычайников.

Момент зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, что водитель легковушки мог не увидеть, что по дороге мчатся спасатели, так как обзор на перекрестке ему перекрыл микроавтобус.

С места аварии скорая забрала в больницу двух мужчин и женщину, которые были в салоне легковушки.

Новости Украины: три человека пострадали в результате аварии вблизи Днепра

Напомним, в Тернопольской обасти погиб 23-летний мотоциклист, который влетел в грузовик.

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