На полігонах Білорусі триває бойова підготовка російських військ — Генштаб

Ворог не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій українських військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Військові підрозділи Білорусі та Росії продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На білоруських полігонах тривають заходи бойової підготовки військ РФ.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Командування ЗСУ повідомило про два ракетні та 16 авіаційних ударів за добу.

"Ворог здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека завдання ударів РФ залишається високою по всій території України", - зазначає командування ЗСУ.

Щодо ситуації на окремих напрямках фронту, то ворог не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій українських військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Степова, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе, Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Степова, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе, Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Спірне і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка і Майорськ.

мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка і Майорськ. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них - Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них - Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області та Іллінка - Дніпропетровської.

вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області та Іллінка - Дніпропетровської. На Херсонському напрямку знову під мінометний та артилерійський вогонь потрапило місто Херсон.

У тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок та дитячу лікарню віддали під поранених окупантів

Через значну кількість поранених загарбників пологовий будинок у Луганську використовують для їхнього лікування.

Ба більше, приміщення дитячої лікарні №3 також переобладнано під військовий шпиталь.

Додамо, що окупанти посилюють сили на сході, у Білорусі триває бойова підготовка.

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