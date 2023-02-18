Лукашенко вирішив "позначити" всіх чиновників: що вигадав білоруський диктатор

Усім держслужбовцям у Білорусі упродовж тижня після обіймання посади видаватимуть спеціальні значки, які потрібно носити на службі.

У суботу, 18 лютого, на білоруському Національному правовому інтернет-порталі опубліковано указ самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка про заснування нагрудного знака державного цивільного службовця.

Про це повідомляє видання “Хартія’97”.

Відзнаку видаватимуть усім держслужбовцям у Білорусі упродовж тижня після обіймання посади — під розписку. Кожен чиновник буде зобов’язаний носити його під час здійснення своїх повноважень упродовж усього терміну перебування на державній службі.

Носити значок треба буде на лівій стороні форми або одягу офіційного стилю. Його можна поєднувати з іншими відзнаками. Власник повинен забезпечувати збереження значка.

Після виходу на пенсію значок залишиться у власника, але носити його буде заборонено. Якщо ж чиновника звільнять з посади за дискредитуючими обставинами, знак треба буде з ганьбою здати.

Суму коштів, яку буде витрачено на "мітки" для держслужбовців, не оголошують, відомо, що фінансуватимуть їх виготовлення з бюджетних коштів, передбачених на утримання державних органів та структур.

Нагадаємо, раніше самопроголеший президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що приборкати ціни в країні необхідно, "використавши переваги диктатури". На його переконання, ринкова економіка РБ стала "розпущеною".

Читайте також: