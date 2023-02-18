Лукашенко решил "пометить" всех чиновников: что придумал белорусский диктатор

Всем госслужащим в Беларуси в течение недели после должности будут выдавать специальные значки, которые нужно носить на службе.

В субботу, 18 февраля, на белорусском Национальном правовом интернет-портале опубликован указ самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко об учреждении нагрудного знака государственного гражданского служащего.

Об этом сообщает издание "Хартия'97".

Отличие будут выдавать всем госслужащим в Беларуси в течение недели после занимания должности под расписку. Каждый чиновник будет обязан носить его при осуществлении своих полномочий в течение всего срока пребывания на государственной службе.

Носить значок нужно на левой стороне формы или одежды официального стиля. Его можно совмещать с другими отличиями. Владелец должен обеспечивать сохранность значка.

После ухода на пенсию значок останется у владельца, но носить его будет запрещено. Если же чиновника уволят с должности по дискредитирующим обстоятельствам, знак нужно будет с позором сдать.

Сумма средств, потраченная на "метки" для госслужащих, не объявляется, известно, что будут финансировать их изготовление из бюджетных средств, предусмотренных на содержание государственных органов и структур.

Напомним, ранее самопроизвольный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обуздать цены в стране необходимо, "использовав преимущества диктатуры". По его убеждению, рыночная экономика РБ стала "распущенной".

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