Мобілізація в Україні: кому можуть анулювати повістку

Анулювати вже видану повістку можуть у двох випадках.

Видана військовозобов'язаному повістка може бути анульована, якщо він має бронь або підстави для відстрочення.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач у Military Media Center.

"Неодноразово були випадки, коли повістку вручали особам, які мають бронь чи відстрочку від мобілізації. Такі українці повинні мати при собі відповідні документи та подати їх, щоб уникнути вручення повістки", - зазначив Горбач.

Якщо повістку вже було отримано, її можна анулювати. Для цього необхідно особисто з'явитися у військкомат (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) і надати документи, що підтверджують наявність броні або відстрочки.

Нагадаємо, у Мережу потрапило відео, на якому троє військових женуться за чоловіком у Дніпрі. Користувачі обговорюють, що це були представники військкомату, які намагалися вручити повістку.

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