У МВС оцінили, чи є зараз імовірність нападу з Білорусі

Наразі загрози повторного наступу РФ на північ України не спостерігається.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю "Укрінформу".

Він зазначив, що сили оборони роблять все можливе для того, щоб у разі будь-якого екстремального випадку якнайшвидше вжити заходи і зупинити агресора.

"Станом на сьогодні ми не бачимо яскравого підтвердження того, що готується напад зі сторони Білорусі. Це підтверджує саме Державна прикордонна служба України", - сказав Клименко.

Очільник МВС підтвердив слова очільника поліції Київської області Андрія Нєбитова про те, що в разі повторного наступу для ворога "легкої прогулянки не буде".

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"Однозначно не буде. Я думаю, що ми вже понад рік усі разом доводимо те, що для них легкої прогулянки не буде не тільки на території, за яку відповідає Нєбитов, а на всій території нашої країни, яка зараз б’є ворога по тисячі кілометрів лінії вогню", - підсумував Клименко.

Загроза наступу з Білорусі

Ситуація біля кордону з Білоруссю залишається контрольованою. Однак через присутність на білоруській території російських військових вона, як і раніше, залишається "дещо напруженою".

У Білорусі в районі Мінська знову фіксували GPS-перешкоди. Втручання розпочалося 27 лютого, наступного дня після інциденту в "Мачулищах".

У Мінській області Білорусі правоохоронці проводять рейди та затримання через пошкоджений літак у Мачулищі.

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