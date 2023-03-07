В МВД оценили, есть ли сейчас вероятность нападения на Беларусь

Пока угрозы повторного наступления РФ на север Украины не наблюдается.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Укринформу".

Он отметил, что силы обороны делают все возможное для того, чтобы в случае любого экстремального случая как можно быстрее принять меры и остановить агрессора.

"По состоянию на сегодняшний день мы не видим яркого подтверждения того, что готовится нападение со стороны Беларуси. Это подтверждает именно Государственная пограничная служба Украины", — сказал Клименко.

Глава МВД подтвердил слова главы полиции Киевской области Андрея Небитова о том, что в случае повторного наступления для врага "легкой прогулки не будет".

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"Однозначно не будет. Я думаю, что мы уже больше года все вместе доказываем то, что для них легкой прогулки не будет не только на территории, за которую отвечает Небитов, а на всей территории нашей страны, которая сейчас бьет врага по тысяче". километров линии огня", — подытожил Клименко.

Угроза наступления из Беларуси

Ситуация у границы с Беларусью остается контролируемой. Однако из-за присутствия на белорусской территории российских военных она по-прежнему остается "несколько напряженной".

ВБеларуси в районе Минска снова фиксировали GPS-помехи. Вмешательство началось 27 февраля, на следующий день после инцидента в "Мачулищах".

В Минской области Беларуси правоохранители проводят рейды и задержания из-за поврежденного самолета в Мачулище.

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