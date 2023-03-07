На днях Украину прогреет до +16° – прогноз погоды на 7-10 марта

В Украине ожидается постепенное потепление, к концу недели температура воздуха значительно прогреется. Временами будут осадки, на дорогах ожидается гололедица.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Так, 7 марта, кроме юга, ожидается небольшой мокрый снег и дождь, ночью и утром на дорогах местами гололедица; температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 3-8° тепла, в южной части – 9-14° тепла.

В среду, 8 марта, кроме южной части и большинства центральных областей небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, в Карпатском регионе умеренные осадки; температура ночью от 4° тепла до 3° мороза, днем 7-14° тепла.

В четверг, 9 марта, в западных, северных областях мокрый снег и дождь; на остальной территории небольшой дождь, в южных (ночью и в центральных) областях без существенных осадков; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

В Закарпатье и в большинстве центральных областей плюс 7-12°, в южных и восточных областях ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.

В пятницу, 10 марта, в западных, северных областях ночью мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-7° тепла.

На остальной территории дождь, ночью в юго-восточной части, днем в большинстве центральных областях без существенных осадков; температура ночью 1-7° тепла, днем в центральных областях 6-12°, в южных и восточных областях 10-15°.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о непостоянной погоде 7-8 марта.

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