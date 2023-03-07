Днями Україну прогріє до +16° – прогноз погоди на 7-10 березня

В Україні очікується поступове потепління, до кінця тижня температура повітря значно прогріється. Подекуди будуть опади, на дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Так, 7 березня, крім півдня, очікується невеликий мокрий сніг та дощ, вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця; температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 3-8° тепла, у південній частині – 9-14° тепла.

У середу, 8 березня, крім південної частини та більшості центральних областей, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, у Карпатському регіоні помірні опади; температура вночі від 4° тепла до 3° морозу, вдень 7-14° тепла.

У четвер, 9 березня, у західних, північних областях мокрий сніг та дощ; на решті території невеликий дощ, у південних (вночі і в центральних) областях без істотних опадів; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

На Закарпатті та у більшості центральних областей плюс 7-12°, у південних та східних областях вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.

У п'ятницю, 10 березня, у західних, північних областях вночі мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-7° тепла.

На решті території дощ, вночі у південно-східній частині, вдень у більшості центральних областях без істотних опадів; температура вночі 1-7° тепла, вдень у центральних областях 6-12°, у південних та східних областях 10-15°.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила про мінливу погоду 7-8 березня.

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