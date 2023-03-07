У районі військового аеродрому у Криму пролунали вибухи

Гауляйтер Севастополя заявляє, що це військові навчання, а не вибухи.

Вранці 7 березня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна "влада" виправдовується і говорить про "корабельні навчання".

Про це повідомляють місцеві пабліки та так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв в Telegram.

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Моніторингові групи поінформували, що вибухи прогриміли у районі військового аеродрому "Бельбек".

О 9:35 військовий журналіст Андрій Цаплієнко із посиланням на соціальні мережі повідомив про повторні вибухи у районі аеродрому.

Російсько-окупаційна "влада" півострова відреагувала на інцидент і заявила, що це не вибухи, а "тренування корабельних розрахунків".

"У пабліках знову пишуть про якийсь вибух у районі аеродрому. Це брехня. На зовнішньому рейді триває тренування корабельних розрахунків. У місті все спокійно", - заперечує гауляйтер Севастополя.

Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ та риють у Криму окопи

Російські військові у Криму дуже бояться, що ЗСУ будуть висаджувати морський десант на півострові, а тому почали активно рити окопи навколо півострова. Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що таким чином ворог хоче емоційно мобілізувати тих мешканців, які приїхали на півострів та колаборантів, які там залишилися.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов припускає, що ЗСУ не доведеться штурмувати окопи росіян у Криму "потом і кров'ю". Українським військовим необхідний лише вогневий вплив далекобійними засобами, і війська РФ самі виставлять білий прапор.

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