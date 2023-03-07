В районе военного аэродрома в Крыму раздались взрывы

Гауляйтер Севастополя заявляет, что это военные учения, а не взрывы.

Утром 7 марта в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Оккупационная "власть" оправдывается и говорит о "корабельных учениях".

Об этом сообщают местные паблики и так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Также читайте Россияне применили новый тип управляемой авиабомбы: какая угроза для Украины

Мониторинговые группы сообщили, что взрывы прогремели в районе военного аэродрома "Бельбек".

В 9:35 военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на социальные сети сообщил о повторных взрывах в районе аэродрома.

Российско-оккупационная "власть" полуострова отреагировала на инцидент и заявила, что это не взрывы, а "тренировка корабельных расчетов".

"В пабликах снова пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно", — возражает гауляйтер Севастополя.

Россияне боятся контрнаступления ВСУ и роют в Крыму окопы

Российские военные в Крыму очень боятся, что ВСУ будут высаживать морской десант на полуострове, поэтому начали активно рыть окопы вокруг полуострова. Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что таким образом враг хочет эмоционально мобилизовать тех жителей, которые приехали на полуостров и оставшихся там коллаборантов.

Между тем, военный эксперт Олег Жданов предполагает, что ВСУ не придется штурмовать окопы россиян в Крыму "потом и кровью". Украинским военным необходимо только огневое влияние дальнобойными средствами, и войска РФ сами выставят белое знамя.

Бахмут – последние новости: паника в Брянской области и Крыму - Александр Коваленко

Читайте также: