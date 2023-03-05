ВСУ освободят Крым за 3 недели: Жданов рассказал, как это может происходить

Российские войска в Крыму активно роют окопы и очень боятся, что ВСУ будут высаживать морской десант на полуострове. Однако, по словам эксперта Олега Жданова, россияне сдадутся сами.
Украинским защитникам не придется штурмовать окопы россиян в Крыму "потом и кровью". ВСУ необходимо только огневое влияние дальнобойными средствами, и войска РФ сами выставят белый флаг.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.
"При условии наличия дальнобойного вооружения мост перекрывается огнем дальнобойных систем с дальностью 150-300 километров, паромная переправа перекрывается, и начинается планомерное уничтожение военных запасов: склады с боеприпасами, склады с горюче-смазочными материалами, воинские части, скопления техники и вооружения. Через 3-4 недели такого обстрела российским войскам нечем будет оборонять Крым", - уверен эксперт.
По словам Жданова, россияне окажутся в оперативном окружении и рано или поздно сами "выкинут белый флаг".
Напомним, в Евпатории на временно оккупированном полуострове российские оккупанты по всему побережью начали рыть окопы. Местные жители жалуются на то, что военные РФ срывают приближающийся сезон отдыха.
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