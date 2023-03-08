Удар по самолету ДРЛО А-50: эксперт объяснил, что теперь ждать от Лукашенко

Удар по российскому самолету дальнего радиолокационного обнаружения ДРЛО А-50, стоявший на аэродроме "Мачулищи", был блестящей операцией белорусских спецслужб.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал, почему, по его мнению, Лукашенко пытается обвинить теперь Украину.

"Если бы нам нужно было уничтожить российский военный самолет, ничего бы нам не мешало сказать, что это дело наших рук. Это ведь легитимная цель для наших военнослужащих. Подрыв совершили белорусские партизаны. Именно они последний год пускают под откос поезда с российским военным снаряжением, сжигают склады с боеприпасами, топливом. Очень много белорусских партизан попали в сети белорусско-российских спецслужб. Там прекрасно знают, что это работа именно белорусских партизан — непокоренного народа, который борется с российским оккупационным режимом и Лукашенко. Последние являются соучастниками преступлений, которые совершали и российские, и белорусские силы на Киевщине и Черниговщине. Они заходили со стороны Беларуси, он проводил этих людей, обеспечивали им вход российских войск, предоставили оснащение. До сих пор продолжается передача белорусских боекомплектов россиянам. То есть он соучастник всех преступлений, в том числе в Ирпени и Бучи. Лукашенко прекрасно об этом знает и его ждет либо суд в Гааге, либо уничтожение. Наш президент ведет правильную политику, понятны наши цели уничтожения россиян и их пособий. Чем бы ни бросался самопровозглашенный белорусский президент, нас это не касается. Ничего он не сможет нам сделать со своей недоимперской армией. Сейчас развернута украинская армия вдоль границ с Беларусью, выполнены соответствующие инженерно-технические сооружения, проминирована примерно такая же линия обороны, как и на Донбассе. Поэтому никаких проблем они не доставят. А за унижение нашего презилента Лукашенко будет еще отвечать", — сказал он.

Удар по самолету ДРЛО А-50: что известно

В белорусских Telegram-каналах 26 февраля появилась информация о взрывах на военном аэродроме в поселке Мачулище. Первоначально речь шла о повреждении российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Журналист CNN Джанлука Меццофиоре показал спутниковый снимок аэродрома, сделанный 28 февраля компанией Maxar Technologies. Корреспондент не увидел серьезных повреждений самолета ДРЛО A-50.

Руководитель организации ByPOL и представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Александр Азаров 27 февраля говорил, что "партизаны уничтожили в Мачулищах самолет ВС РФ стоимостью 330 млн долларов".

Минское районное управление внутренних дел в конце февраля объявляло в розыск подозреваемого в подрыве самолета ДРЛО А-50. Ориентировку выдали на 29-летнего уроженца Крыма Николая Швеца.

Исполнители операции 3 марта рассказали, как за аэродромом в Мачулищах отработали две "птички". Один дрон сел на фюзеляж самолета, взорвался и повредил радиолокационное оборудование. Второй снимал процесс, приземлился на антенну и взорвался.

Накануне Лукашенко заявил, что атаку на "Мачулищи" с повреждением А-50, мол, спланировали СБУ и ЦРУ, завербовав в 2014 году российского айтишника. Также он обозвал Владимира Зеленского "гнидой".

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