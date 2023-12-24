Три знака Зодиака, которым сегодня надо вспомнить о душе

День повышенной эмоциональности, что сделает людей чрезмерно впечатлительными, мнительными и обидчивыми. Лучший способ избежать такого влияния энергий Луны – вспомнить о душе. Причем, даже учитывая что сегодня – рождественский сочельник, совершенно не обязательно вести речь о религии, искусство и общение с близкими сыграет не последнюю роль.

Сегодня, 24 декабря, вспомнить о душе необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно «прикоснуться» к чему-то поистине прекрасному.

Овен

Овны, которые чрезмерно возбудимы и в любой другой день, сегодня могут превзойти все возможные пределы. Успокоиться и привести себя в умиротворенное состояние духа представителям знака поможет чтение, если, конечно, они смогут приостановить свой бег и найти время для хорошей поэзии.

Телец

Тельцам, которые могут впасть в мрачное расположение духа, нежелательно оставаться в одиночестве. Так, если у них не будет возможности встретить Рождество с близкими людьми, необходимо хотя бы поговорить с любимыми, родными или друзьями по телефону – беседа значительно улучшит настроение.

Козерог

Козероги редко уделяют внимание искусству, считая его пустой тратой времени. Сегодня – возможно, совершенно случайно – они могут попасть в театр или концертный зал, откуда выйдут совсем другими людьми. Правда, во многом это будет зависеть от того, какое именно произведение им посчастливиться услышать.

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