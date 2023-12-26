Що буде з метро на Виноградар: у Кличка пояснили

КП "Київський метрополітен" проведе новий тендер на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в бік житлового масиву Виноградар.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, пише "Економічна правда".

У чому річ

Як зазначив Поворозник, чинний генпідрядник "Київметробуд" перебуває у глибокій кризі. Він виграв тендер у 2018 році, запропонувавши 5,98 млрд грн. Компанія пережила корпоративний конфлікт та звільнила більшу частину співробітників.

"Наскільки я розумію, від "Київметробуду" не залишилось практично нічого. Ми будемо змінювати виконавця і продовжувати роботу", – сказав Поворозник.

Нагадаємо, Київський метрополітен розірвав контракт на будівництво гілки метро на Виноградар ота вимагає повернення авансу.

Читайте також: