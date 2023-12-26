Что будет с метро на Виноградарь: у Кличко объяснили

КП "Киевский метрополитен" проведет новый тендер на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метрополитена в сторону жилмассива Виноградарь.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, пишет "Экономическая правда".

В чем дело

Как отметил Поворозник, действующий генподрядчик "Киевметрострой" находится в глубочайшем кризисе. Он выиграл тендер в 2018 году, предложив 5,98 млрд. грн. Компания пережила корпоративный конфликт и уволила большую часть сотрудников.

"Насколько я понимаю, от "Киевметростроя" не осталось практически ничего. Мы будем менять исполнителя и продолжать работу", – сказал Поворозник.

Напомним, Киевский метрополитен расторг контракт на строительство ветки метро на Виноградарь и требует возвращения аванса.

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