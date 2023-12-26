Дело Стерненко о самозащите закрыли: детали

Активист настаивал на защите от нападения, а потерпевшие – на умышленном убийстве.

Приморский райсуд Одессы закрыл дело Сергея Стерненко по самозащите в 2018 году, в результате которого скончался нападающий. Вину активиста не доказали.

Об этом сообщил блоггер Сергей Стерненко, пишет "LIGA.net".

Что известно о деле

По словам Стерненко, сторона обвинения не доказала его вину. Он подчеркнул, что в его действиях не было умысла на умышленное убийство. Адвокат Виталий Коломиец подтвердил эту информацию.

Стерненко судили по трем статьям:

о разбое (ст. 187, "дело о 300 грн");

незаконное обращение с оружием;

незаконное лишение свободы.

23 февраля 2021 года Приморский суд приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы, но 31 мая 2021-го сменил приговор в год условно.

Напомним, 24 мая 2018 между Сергеем Стерненко, Иваном Кузнецовым и Александром Исайкулом возник конфликт у дома активиста. Во время нападения Стерненко нанес ножевое ранение Ивану Кузнецову, который вскоре скончался от полученных ран.

Напомним, судьи Тандыру, насмерть сбившего нацгвардейца, продлили меру пресечения.

Читайте также: