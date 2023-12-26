Тина Кароль довела до слез исполнением древней колядки, которую напевал сам Иван Франко

По некоторым показаниям колядку написали 400 лет назад.

Украинская певица Тина Кароль исполнила одну из самых древних колядок Украины.

Поговаривают, что текст рождественской песни писали люди, которые отстраивали собор святой Софии 400 лет назад. А нашел и напевал эту колядку сам Иван Франко. Впрочем, мелодию к ней пришлось долго отыскивать. В конце концов это удалось. А материалы с обретенным звучанием передали Тине Кароль.

"Для меня эта колядка является логическим продолжением, что собор стоит, построен. И собор украинский. И поэтому такое торжество", - рассказала Тина со слезами на глазах.

Тина Кароль

Не колеблясь, певица с музыкальным продюсером сразу же записала колядку в студии.

Так, Кароль в рамках рождественского эфира ТСН впервые представила старинную песню слушателям. И ошеломила своей глубиной голоса. Дополнила чувственное исполнение колядки мелодия колоколов.

Рождественско-научная сенсация! Впервые за 400 лет на всю Украину зазвучала древняя колядка!

В комментариях под видео поклонники были очень благодарны за возрождение культурного наследия Украины и поделились своими эмоциями после прослушивания.

Низкий поклон, огромная благодарность Богу, тем людям, благодаря которым сохранена эта древнейшая молитва украинцев! Как удивительно – радость, печаль, плач...

Невероятно. Украина воспроизводит свои древние традиции, древнее могущество. Украина и украинцы были, есть и будут. История это доказывает. Украинскую нацию не уничтожить! Слава Украине! Слава Нации!

Украинское сокровище. Аж мурашки по коже!

Очень хорошая колядка и хорошее исполнение! От ее прослушивания глаза наполняются слезами... Спасибо!

Напомним, в канун Рождества певец Виктор Павлик исполнил украинскую колядку в дуэте со своей женой, блогершей Екатериной Репьяховой. Супруги очаровали своим пением под гитару.

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