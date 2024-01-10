Зеленский сообщил, в каком оружии Украина нуждается больше всего

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди дефицитного оружия Украине больше всего не хватает систем противовоздушной обороны.

Об этом глава государства сказал в Вильнюсе во время совместной пресс-конференции с лидером Литвы Гитанасом Науседой.

По его словам, в ближайшее время Украина с партнерами не сможет производить современные системы ПВО.

"Что касается того, что мы сегодня еще не в состоянии вместе с партнерами в ближайшее время производить, это современные системы ПВО, этого не хватает очень сильно. Я думаю, что вы видели, Россия в последние дни декабря и первые дни января ударила по гражданской инфраструктуре, по людям, по школам, детсадам, инфраструктуре, по электричеству", - отмечает Зеленский.

Глава государства вспомнил последние массированные ракетные атаки РФ по Украине. По его словам, захватчики ударили тогда около 500 раз. Украина смогла отразить 70% этих ударов. Зеленский отметил, что бороться с этим можно только технологиями. Именно поэтому системы ПВО - это то, чего больше всего не хватает.

Президент также сообщил, что у Украины есть договоренности с Литвой и другими партнерами относительно систем борьбы с дронами, а также отечественное производство БпЛА.

"Производство своих дронов, не буду сейчас говорить о количестве, но мы наращиваем и отечественное производство. Это то, чего требуют сегодняшнее время и безопасность для наших гражданских людей", - добавил украинский лидер.

Зеленский также заявил, что двусторонних договоров, которые во время его визита подписали с Литвой украинские компании, будет много, поскольку в мире наблюдается дефицит оружия.

"Мы будем это делать постоянно, а не ждать, пока весь дефицит сам по себе закроется", - добавил он.

Как сообщалось, ранее Зеленский назвал приоритет №1 среди нужд ВСУ. По его словам, дипломаты делают все возможное, чтобы обеспечить поставки дополнительных систем ПВО и ракет к ним.

Напомним, стало известно, сколько ракет и дронов выпустила РФ по Украине за 2023 год. Инфографика от UA War Infographics свидетельствует, что в прошлом году российские войска атаковали с помощью 1335 ракет и 3149 беспилотников-камикадзе. ПВО уничтожила более 70% вражеских ракет и более 80% беспилотников в течение года.

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