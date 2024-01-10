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Зеленский сообщил, в каком оружии Украина нуждается больше всего

Зеленский сообщил, в каком оружии Украина нуждается больше всего

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Zelenskiy/Official

Больше всего Украине не хватает современных систем ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди дефицитного оружия Украине больше всего не хватает систем противовоздушной обороны.

Об этом глава государства сказал в Вильнюсе во время совместной пресс-конференции с лидером Литвы Гитанасом Науседой.

По его словам, в ближайшее время Украина с партнерами не сможет производить современные системы ПВО.

"Что касается того, что мы сегодня еще не в состоянии вместе с партнерами в ближайшее время производить, это современные системы ПВО, этого не хватает очень сильно. Я думаю, что вы видели, Россия в последние дни декабря и первые дни января ударила по гражданской инфраструктуре, по людям, по школам, детсадам, инфраструктуре, по электричеству", - отмечает Зеленский.

Глава государства вспомнил последние массированные ракетные атаки РФ по Украине. По его словам, захватчики ударили тогда около 500 раз. Украина смогла отразить 70% этих ударов. Зеленский отметил, что бороться с этим можно только технологиями. Именно поэтому системы ПВО - это то, чего больше всего не хватает.

Президент также сообщил, что у Украины есть договоренности с Литвой и другими партнерами относительно систем борьбы с дронами, а также отечественное производство БпЛА.

"Производство своих дронов, не буду сейчас говорить о количестве, но мы наращиваем и отечественное производство. Это то, чего требуют сегодняшнее время и безопасность для наших гражданских людей", - добавил украинский лидер.

Зеленский также заявил, что двусторонних договоров, которые во время его визита подписали с Литвой украинские компании, будет много, поскольку в мире наблюдается дефицит оружия.

"Мы будем это делать постоянно, а не ждать, пока весь дефицит сам по себе закроется", - добавил он.

Как сообщалось, ранее Зеленский назвал приоритет №1 среди нужд ВСУ. По его словам, дипломаты делают все возможное, чтобы обеспечить поставки дополнительных систем ПВО и ракет к ним.

Напомним, стало известно, сколько ракет и дронов выпустила РФ по Украине за 2023 год. Инфографика от UA War Infographics свидетельствует, что в прошлом году российские войска атаковали с помощью 1335 ракет и 3149 беспилотников-камикадзе. ПВО уничтожила более 70% вражеских ракет и более 80% беспилотников в течение года.

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