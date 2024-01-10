Его знакомые не верят, что общаются с оригинальным диктатором, а не его двойниками.

Российский диктатор Владимир Путин пожаловался, что его перестали узнавать его школьные друзья и сокурсники.

Об этом пишут росСМИ.

Да, в ходе визита на Чукотку Путин пожаловался, что его знакомые не верят, что общаются с оригинальным диктатором, а не его двойниками. По его словам, он иногда встречается с ними и часто смотрят на него и говорят: “Я вот не верю… Ты это? Или не ты”.

Однако неизвестно, как часто Путин проводит такие встречи, поскольку все его офлайн собеседники должны проходить "карантин". В 2020 году он доходил до двух недель изоляции.

Что интересно, информация о двойниках Путина в последнее время часто появляется в СМИ. Некоторые говорят, что у одного из "Путиных" есть даже кулуарное имя "Василич".

Напомним, что в России могут состояться не выборы президента страны-террористки, а выборы Путина или людей, которые на него похожи.

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