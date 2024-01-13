У Франції знищать 27 мільйонів монет через помилку у дизайні

Будуть знищені монети номіналом 10, 20 і 50 центів.

Влада Франції прийняла рішення знищити 27 мільйонів монет через те, що вони на думку Єврокомісії порушують вимоги Європейського союзу.

Про це повідомляє Politico.

У повідомленні вказується, що Паризький монетний двір випустив монети номіналом 10, 20 і 50 центів з новим малюнком у листопаді 2023 року. Пізніше зʼясувалося, що на світі випущених монетах зірка прапора ЄС була зображена неправильно.

За законами Євросоюзу країни-члени мають право змінювати дизайн "національного" обличчя євроцентів кожні 15 років, але перед цим вони повинні отримати відповідний дозвіл від Єврокомісії та проінформувати інші уряди про зміну протягом тижня.

Влада Франції направила до Єврокомісії неофіційно звʼязалась щодо цього питання з Єврокомісією у листопаді. Монетний двір не дочекався дозволу ЄС і почав випускати монети.

У Мінекономіки вважають, що оскільки Monnaie (Паризький монетний двір) — самостійна публічна компанія, а не частина французької адміністрації, то має взяти на себе витрати на перекарбування монет.

Фото момент, які почали знищувати, наразі не публікувались.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Шотландії за допомогою металошукача виявили скарб середньовічних монет.

Крім того, ми раніше інформували, що Нацбанк подовжив термін обміну монет 1, 2 та 5 копійок.

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