Румуни заблокували пункт пропуску з Україною: що трапилось

Рух вантажівок через румунський пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського "Порубне", заблоковано.

На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках", - кажуть у ДПСУ.

Прикордонники зазначають, що поки значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічається. На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів.

"Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі", - додають у ДПСУ.

Оновлено 18:30:

Раніше румунські ЗМІ повідомляли, що фермери із Сучави та Ботошані планують заблокувати Сиретську митницю, через яку проїжджає більшість вантажівок з України.

Зазначається, що одне з найбільших невдоволень румунських фермерів пов'язане з імпортом з України, який "не лише захопив та заблокував порт Констанца, а й призвів до падіння цін на сільськогосподарську продукцію у Чорноморському регіоні".

Нагадаємо, що на польсько-українському кордоні також залишаються заблокованими три пункти пропуску, один працює. У чергах біля КПП стоять сотні вантажівок.

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