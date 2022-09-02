Сімейна пара випадково знайшла у будинку під підлогою найбільший скарб у Британії

Британська пара з Норт-Йоркшира спочатку подумала, що натрапила на електричний кабель під бетоном їхнього особняка XVIII століття.

Однак вони були приголомшені, коли знайдений ними об'єкт виявився горщиком золотих монет розміром з банку та віком до 400 років.

Про це пише Express.

Загальна кількість монет становить 264 штук, деякі з яких належать до часу правління Якова I Англійського. Як зазначають експерти, це один із найбільших скарбів монет у всій Великій Британії. Монети оцінили в 250 тисяч фунтів стерлінгів (289 065 доларів) і наразі вони продаються на аукціоні Spink&Son.

Монети датуються 1610 роком, охоплюючи період Стюартів. Вони є рідкісним зразком артефактів часів Громадянської війни в Англії. Одну монету, що зображує Якова I в образі римського імператора, оцінили в 4000 фунтів стерлінгів (4628 доларів). Інша прибула із Бразилії. Наймолодша монета датується 1727 роком, що дає максимальну приблизну оцінку дати поховання колекції.

"Ця знахідка є однією з найбільших археологічних знахідок у Великій Британії. Це було випадкове відкриття. Господарі перевіряли підлогу свого будинку і знайшли горщик розміром із банку дієтичної коли, повний золота. Вони просто переробляли підлогу і спочатку подумали, що це електричний кабель", — зазначили вчені.

Раніше стало відомо, що біля берегів Колумбії археологи знайшли золоті монети й інші скарби, розкидані навколо двох кораблів, які зазнали аварії.

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